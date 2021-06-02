После четверти века работы в Южной Корее отключают 2G

В это трудно поверить, но формат 2G, один из первых обеспечивший относительно стабильную передачу данных беспроводным способом, продержался на мировом рынке уже четверть столетия. Именно столько сети работают, например, в Южной Корее.

Однако страна, которая славится своим техническим прогрессом, не спешила расставаться со связью второго поколения. О том, что сети в данном формате начнут отключать только сейчас.

Кстати, по данным статистки, в этой стране 15 миллионов абонентов уже используют 5G. Кому, в таком случае, понадобится 2G? Вопрос выглядит риторическим. А ответ на него вполне понятен – уже никому! Единственный оператор мобильной связи, обеспечивающий это медленное соединение в Корее, наконец-то «сдался».