В Германии предоставят субсидии для покупки оборудования Starlink

Спутниковый Интернет Starlink, предлагаемый компанией Илона Маска, стал частью социального пакета к Германии. Министерство транспорта и связи страны официально объявило, что поможет жителям сельской местности покупать оборудование SpaceX.

Чиновники пояснили свое решение тем, что их главная задача – обеспечить доступ к глобальной сети каждому жителю Германии. Страна, кстати, постоянно платит своим гражданам, которые не могут получить различные блага за собственные деньги.

По словам экспертов, решение субсидировать установку Starlink фактически следует воспринимать как признание успехов Илона Маска в осуществлении своего глобального проекта на уровне крупного европейского государства. Напомним, что стоимость оборудования для домохозяйства составляет примерно 500 евро.