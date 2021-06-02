Певица Анна Семенович заморозила свои яйцеклетки

Известная российская певица Анна Семенович рассказала, что заморозила свои яйцеклетки. В будущем она планирует стать матерью любым способом.

По словам Семенович, в последнее время женщины стали очень сильными, выросли духовно и морально. Артистка рада, что живет в такое время, когда есть все возможности, чтобы сделать выбор по поводу того, рожать или нет и когда это делать. Экс-солистка группы «Блестящие» решила откровенно рассказать о своем опыте заморозки яйцеклеток, чтобы убрать зажимы в женщинах.

Семенович не знает, когда встретит мужчину, от которого захочется родить ребенка. Прибегая к данному методу, знаменитость себя обезопасила. Через пять лет артистка сможет родить ребенка. Если у нее не получится сделать это самостоятельно, она воспользуется суррогатным материнством. В данном способе певица не видит ничего плохого. Она считает, что никто не имеет права ее судить, поскольку свои предубеждения никому не навязывает. В то же время Семенович хочет поддержать женщин, имеющих такое же мировоззрение, как у нее.

В перспективе артистка хочет создать свой тренинг. В рамках него Семенович в течение 21 дня вместе с психологом будет учить девушек быть счастливыми, независимо от того, есть ли у них муж и дети.

Источник: www.wday.ru