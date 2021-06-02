МИД Украины: Если хоть один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму, санкции будут неизбежны

Она отметила, что в МИД “зафиксировали для себя” высказывания считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным относительно возможных полетов белорусских самолетов в оккупированный Крым.

Джапарова назвала эти слова провокационными и считает, что заявление Лукашенко, возможно, является эмоциональной реакцией на закрытие Украиной воздушного пространства для белорусских самолетов после принудительной посадки в Минске лайнера компании Ryanair и задержания летевшего ним белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

“Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми “ЛНР” или “ДНР”. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями”, – сказала она.

Замминистра заявила, что полная ответственность за санкции против Беларуси и неудобства, которые в связи с этим испытывают граждане этой страны, лежит на Лукашенко.

Она также отметила, что ограничение воздушного сообщения с Беларусью – не политическое решение, а вопрос безопасности, “ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси”.

“И напоследок. Эту “канитель и провокации”, как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля. Чем крепче объятия Путина, в которые попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые являются нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы”, – заявила замминистра.

Джапарова подчеркнула, что есть международное право, согласно которому оккупированные Крым и Донбасс – это территория Украины.

“Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым, и начав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа”, – сказала она.

Контекст:

Лукашенко 1 июня заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в оккупированный Крым.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая 2021 года по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Кабмин с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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