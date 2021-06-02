 

Сценограф Пугачевой и Киркорова впал в кому, недавно он перенес коронавирус

02.06.2021, 14:18, Новости дня
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В статье утверждается, что месяц назад Краснов пережил повторный инсульт, который парализовал половину тела. На данный момент он находится в критическом состоянии, а доктора делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, говорится в материале.

“Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь”, – рассказал онлайн-журналу близкий друг сценографа, кутюрье Димитрий Демин.

В статье указывается, что в начале года 60-летний Краснов переболел коронавирусом.

“Финансово Краснова и его семью поддерживают звездные друзья и клиенты, в том числе и Алла Борисовна [Пугачева]. Примадонна постоянно на связи с медиками, которые делают все возможное, чтобы спасти жизнь ее товарищу”, – говорится в публикации.

Контекст:

Борис Краснов был сценографом у многих звезд шоубизнеса, в том числе у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других.

В 2011 году он перенес первый инсульт. Российские врачи не давали ему шансов, спасла европейская медицина. Краснов постепенно реабилитировался, восстановил речь, хотя часть тела оставалась парализованной.

Первому инсульту предшествовало задержание Краснова правоохранительными органами. Его подозревали в в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Суд отпустил его под залог в 5 млн рублей (примерно 1,5 млн грн). Через месяц у Краснова случился первый инсульт.

В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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