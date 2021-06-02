 

Мнение: Год протестов имени Джорджа Флойда

02.06.2021, 14:15, Разное
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Карта протестов имени Джорджа Флойда.

Синим показаныемонстрации без участия ультраправых, оранжевым – с участием ультраправых и вооруженной милиции.


Интенсивность протестов.


Как утверждают авторы доклада, принятие антип-ротестных законов в отдельных штатов в целом мало сказалось на интенсивности протестов и их перерастание в беспорядки.
Тем не менее, в 30 штатах было принято более 100 (!) законов ужесточающих ответственность за участие в массовых беспорядках и протестах.
В 26% случаях, когда демонстранты BLM сталкивались с ультраправыми демонстрантами, группы сразу переходили к насилию.
Власти применяли силу в 37% случаях демонстраций (как мирных, так и не мирных) BLM. В рамках остальных демонстраций уровень воздействия полиции – 20%.


Демонстрации против статуй деятелям Конфедерации и тех исторических персонажей, которые были связаны с рабством (Колумб, Джефферсон и т.д.)

Инфографика из огромного доклада посвященного BLM
Прочитать можно здесь https://acleddata.com/2021/05/25/a-year-of-racial-justice-protests-key-trends-in-demonstrations-supporting-the-blm-movement/
Скачать в pdf можно здесь https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/05/ACLED_Report_A-Year-of-Racial-Justice-Protests_May2021.pdf

Источник: Colonel Cassad



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