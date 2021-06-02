 

Путин поприветствовал участников форума “Таврида”

02.06.2021, 14:02, Разное
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Президент России отметил в приветственном послании молодым деятелям культуры и искусств, что за семь лет работы форум “Таврида” обрел богатую историю и снискало известность как один из крупнейших форумов страны. Путин подчеркнул, что участники “Тавриды” могут получить поддержку в реализации своих проектов.

“За минувшие семь лет “Таврида”
прошла большой, насыщенный путь и по праву снискала известность как один из
крупнейших молодежных форумов страны с богатой историей и замечательными
традициями”, – говорится в телеграмме Президента РФ.

Ежегодно на форум со всей России съезжаются начинающие артисты, музыканты, художники и представители других профессий. Глава государства отметил, что в этом году “Таврида” примет молодых участников с ограниченными возможностями
здоровья.

Кроме того, на площадке форуму будет создана школа лидеров креативной экономики. Путин назвал это знаковым событием. Президент выразил уверенность, что участники форума смогут реализовать свои идеи и добиться успеха, используя знания и опыт, полученные на “Тавриде”.



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