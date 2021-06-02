 

В России могут упростить получение пенсий

02.06.2021, 14:02, Разное
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Соответствующий документ появился на портале правовой информации накануне. Согласно проекту ведомства, для получения пенсии в России гражданам теперь нужно будет предоставлять меньше документов, чем раньше.

Так, из перечня исключаются удостоверение инвалида о праве на льготы и свидетельство о смерти человека, пострадавшего в результате радиационной или техногенной катастрофы, включая аварию на Чернобыльской атомной электростанции, передает URA.ru.

Ранее “Дни.ру” рассказали, что случится с пенсиями летом. В частности, с 1 июля российские банки больше не смогут переводить ежемесячные выплаты на какие-либо другие карты, кроме “Мир”. Правда, эксперты не исключают, что отсрочку могут продлить еще раз из-за пандемии коронавируса.

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман недавно предложил выплачивать пенсии в России по-новому. По его мнению, деньги на нужды пожилых граждан следует выделять из федерального бюджета. Эксперт подчеркнул, что они имеют право на долю от всего, что делается в стране.

Вассерман пояснил, что многие из пожилых в свое время участвовали в различных общественно-полезных делах, и потому должны получать достойные пенсии в России. Также телеведущий предложил вернуть пенсионный возраст, который был в стране до реформы.



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