Мнение: Минус и хлеборезка

Мы начали говорить, что, страдая от хлеборезки, люди пытаются избавиться от любви.

Им кажется, что это одно и то же, что каждый раз как только им кто-то нравится, их хлеборезка открывается сама собой, что симпатия – это и есть хлеборезка, а влечение – это лязгающие щипцы.

Именно поэтому им хочется быть плюсами, им кажется, что в этом случае они не только не сольются, но и будут привлекательны для других.

Им кажется, что именно их любовь отталкивает от них других.

Ну не диво ли?

“Сначала был баланс, но потом я улетела в миииинус” эта фраза кочует из письма в письмо и преследует нас как призрак, которого мы случайно вызвали на спиритическом сеансе и не можем затолкать обратно на тот свет.

Хлеборезка не связана с минусом и плюсом.

Она связана с короной и с желанием использовать других людей для самоутверждения.

Более того.

Минус хлеборезку украшает и в какой-то мере оправдывает. Минус хлеборезку не растит.

А плюс хлебрезку не закрывает, как бы ни хотелось многим в это верить.

Не уменьшает плюс хлеборезку и даже растит.

И хлеборезка на фоне плюса и “плюса” выглядит во много раз хуже, чем на фоне минуса.

Давайте посмотрим примеры.

Вот девушка во вчерашнем письме, до смерти боящаяся слива, собирается ехать к своему парню, который порвал связки, чтобы поухаживать за ним.

Ее очень сильно бесит, что у нее минус и что ее минус явно больше, чем его. Ее от этого бомбит.

И особенно начинает бомбить и взрывать, когда ей кажется, что он ей не рад.

Ей хочется отморозиться и уменьшить свой минус, стать к нему равнодушной.

Из-за этого у нее муки и страдания. Пока парень страдает из-за порванных связок, автор наша страдает из-за своего минуса.

Посмотрим, что происходит с ее хлеборезкой.

Уменьшается ли она?

При нормальном, отрефлексированном минусе без хлеборезки или с небольшой хлеборезкой ваш фокус на человеке, вы рады ему и хотите радовать его.

Вас с вашими ресурсами тянет к нему, вы любуетесь им, вы признаете его важность, его значимость.

Минус без хлеборезки, вырастая, позволяет становиться щедрей и радовать человека больше. Фокус ваш на его радости и если он чему-то не рад, вы его не пичкаете ухой, не доите, не тянете паровозом, вы хотите его радовать. Минус без хлеборезки в дисбалансе не растет, поскольку вы не видите возможности радовать человека, не получаете поощрения и обратной связи, но дисбаланс вас не унижает, вас не бомбит, не бесит.

А хлеборезка – совсем другое дело. Хлеборезка позволяет вам считать себя главными, основными, поэтому от рефлексии своего минуса вас начинает бомбить. Как? Вы? Минус? Да не бывать тому. Хлеборезка становится яростной и хочет оторвать голову тому, кто посмел не ответить вам троекратной взаимностью и, более того, не гореть.

К хлеборезке всегда прикладывается хлебопечь. Вы хотите испечь “любимого” как каравай.

Каравай-каравай, кого хочешь выбирай.

Когда у вас минус и хлеборезка, дисбаланс для вас невыносим, оскорбителен, и у вас всего два пути – отрицать чужой плюс или отрицать свой минус. Первому помогает корона, второму ЗВ, и чаще всего то и другое сочетаются.

Вот нашу автора бомбит от любых подозрений, что парень не горит, ее каравай не печется, голодная хлеборезка лязгает зря.

И она начинает “снижать минус”, как это умеют девушки-плюсы.

Я уже вроде описывала это. Лицо должно стать таким, будто вы нюхаете дерьмо. Нос надо наморщить, губы брезгливо поджать в куриную гузку, глаза чуть прикрыть, подбородок задрать.

Закрывается ли хлеборезка в этот момент?

Держи карман шире.

Хлеборезка открывается больше. Она вытягивает не только оправдания и заверения в любви, она еще рвет зубами побольше доказательств своей независимости, своего превосходства.

Автор в том письме удивляется, как так выходит, что ее чемоданчик расчехляется сам собой, когда она не пытается вытягивать уговоры.

Уговоры она сознательно может и не тянет. Но она пытается демонстрировать, что ей ничего не нужно, что она знать не знает, что это за мужик тут перед ней и чего хочет. Ей кажется, что это анти-щипцы, но это косяк, она обижает парня, лишает его обещанной помощи, демонстрирует ему отморозь и враждебность внезапную, а мотив – бомбежка ее короны, припадок ее уязвленного самолюбия. Такая неожиданная внезапная отморозка работает как скалка, а скалка это косяк + слив. Хлеборезка при этом никуда не девается, потому что вы самоутверждаетесь, заставляя другого переживать за вас и за внезапный конфликт.

И так происходит всегда, когда вы боитесь слива и начинаете косячить мимо границ. Вам кажется, что вы снижаете минус и закрываете хлеборезку, но ваша хлеборезка как обезумевший комбайн начинает носиться по чужой территории и жать.

Вот другое письмо, где автор что-то заприметила и обиженно замолчала.

Эта тоже очень боялась минуса, изо всех сил хотела дать понять, что минуса у нее нет, и себя стала настраивать на отморозку.

Закрылась ли ее хлеборезка?

Распахнулась больше.

Сначала она сидела и ждала его оправданий, потом стала его провоцировать. На его флирт она отвечала как гордая девушка-плюс, которая не на помойке себе нашла, и посмотрите как росла ее хлеборезка. Если раньше она ему говорила и делала что-то хорошее и в ответ ждала того же, теперь она давала понять, что у них все кончено, а в ответ ждала признаний в любви. Это хлеборезка во много раз больше. Это пасть размером с поле.

Закрытая хлеборезка – это скромность. Где хоть в одном из этих примеров скромность?

Скромность и девушка-плюс – понятия несовместимые. Девушку-плюс бомбит и распирает от чувства важности.

Ей не просто симпатию подавай, ей подавай признание ее господства. Ей никто не нужен, тогда как она нужна. Вот чего хочет девушка-плюс. Ее хлеборезка закрывает горизонт.

И зря кому-то кажется, что отморозка уменьшает сливы.

Вот девушка-плюс смотрела на всех мужчин сверху. А потом снизошла к “влюбленному мальчику”. Вовремя опознала свой минус и быстренько совершила “экологичный уход”. И теперь сливается дальше, со свистом под плинтус, считая, что спасает мальчику семью.

Минус ее небольшой, она плохо различает, что там за парень, кто он, фокуса на нем нет. Зато хлеборезка ее большая. И пока она сражается со своим минусом, то отмораживаясь, то заматываясь ЗВ, то уступая воображаемому напору, хлеборезка ее растет.

Оставьте свой минус в покое. Убирать нужно свою хлеборезку.

И самое первое, что нужно сделать – перестать бояться минуса.

Кто понимает, почему страх перед своим минусом растит хлеборезку?