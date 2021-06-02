ФАА разрешило Rocket Lab возобновить запуски после неудачной миссии в прошлом месяце

Rocket Lab уже получила одобрение Федерального управления гражданской авиации (FAA) на возобновление пусковых операций после сбоя во время второго этапа запуска 20-й ракеты Electron, который привел к потере полезной нагрузки. Это свидетельство конструкции систем безопасности Rocket Lab, и все работает по назначению, когда обнаруживает аномалию, а это означает, что, хотя миссия провалилась, она прошла безопасно и без какого-либо риска для наземного экипажа, населения в целом или других орбитальных объектов.

Это не означает, что Rocket Lab действительно немедленно возобновит запуски; Хотя FAA определило, что ее существующая лицензия на запуск после инцидента все еще в хорошем состоянии, компания сама продолжит расследование причин проблемы. Генеральный директор и основатель Rocket Lab Питер Бек назвал продолжающиеся усилия по определению причины остановки двигателя второй ступени «сложным и многоуровневым анализом неисправностей», но также отметил, что они уже воспроизвели ошибку при тестировании.

Теперь основное внимание будет уделено точному определению последовательности событий и выяснению того, что именно вызвало то, что привело к автоматическому защитному отключению. Ожидается, что этот процесс будет завершен где-то «в ближайшие недели», и тогда компания возобновит активные полеты.

В этом обновлении Rocket Lab не упоминала о провале предыдущей миссии в июле прошлого года. В конечном итоге он пришел к выводу, что аномалия была результатом плохого электрического соединения, но имела аналогичные результаты при аварийном останове двигателя второй ступени.

Компания отметила, что информация, собранная с первой ступени ракеты Electron, полученная после запуска, указывает на то, что в этой части миссии все прошло по плану. Rocket Lab находится в процессе добавления возможности повторного использования к своему ускорителю первой ступени Electron и внедрила новый тест процесса входа в атмосферу и приводнения в этом, который прошел гладко. Компания добавила, что новый тепловой экран, который использовался для этого полета, работал, как и предполагалось, и что теперь компания планирует провести испытания двигателей восстановленной первой ступени горячим огнем, чтобы посмотреть, как они работают.

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