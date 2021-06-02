Сиенна Миллер была замечена на свидании с директором сети отелей

Бывшая девушка Джуда Лоу, актриса Сиенна Миллер, похоже, снова не одна. Впервые с момента расставания с 30-летним галеристом Лукасом Цвирнером (пара распалась в августе прошлого года) папарацци удалось снять Сиенну в компании молодого человека на улицах Нью-Йорка. В парке на Гудзоне Миллер гуляла, держась за руку с мужчиной в темных очках. Журналисты легко узнали в нем 40-летнего директора сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group Арчи Кесвика. Прогулявшись, парочка пообедала на веранде местного кафе.

Для выхода в город Сиенна выбрала простой наряд – короткие джинсовые шорты, белую блузку в мелкий горох и ветровку рубашечного типа цвета хаки. Образ завершили простые аксессуары – красные серьги, солнцезащитные очки в белой оправе, светлая сумка с черной ручкой и черные сандалии на плоской подошве. Ее друг Арчи Кесвик был одет в повседневную одежду – в футболку-поло, джинсы и ботинки.

Сиенна Миллер и Арчи Кесвик

Арчибальд Кесвик – представитель обеспеченной семьи, сын одного из основателей Mandarin Oriental Hotel Group Саймона Кесвика. У него есть две сестры, а сам он – средний ребенок в семье. Сейчас наследнику богатой семьи, выходцев из Шотландии, 40 лет и он возглавляет семейный бизнес. С Сиенной Миллер Арчи знаком давно. Еще 10 лет назад их имена упоминались в одной статье издания The Guardian, молодых людей тогда называли “близкими друзьями”. Возможно, с годами их дружеские отношения переросли в романтические.

Напомним, в сентябре 2020 года Сиенна Миллер рассталась с Лукасом Цвирнером, который был младше ее на 10 лет. Актриса и владелец арт-галереи встречались чуть больше года. Примечательно, что еще в начале 2020-го журналисты и папарацци приписывали отношениям Сиенны и Лукаса совсем иной статус. После того как Сиенна начала прятать от фотографов свои руки под перчатками, сумками и рукавами одежды, в СМИ началась спекуляция на тему грядущей помолвки пары.

1 февраля на 72-й ежегодной церемонии вручения премии Writers Guild Awards в Нью-Йорке Сиенна и вовсе появилась под руку с бойфрендом и с кольцом на безымянном пальце левой руки. А уже спустя пару дней вышла одна на прогулку по центру Нью-Йорка. Помимо стильного образа поклонники актрисы тогда снова отметили то же кольцо с крупным бриллиантом.

Впервые Сиенну и Лукаса заметили во время романтической прогулки по Нью-Йорку в январе 2019-го. Взявшись за руки, они ходили по улицам Нью-Йорка с собакой, сидели обнявшись в парке на лавочке, покупали горячий кофе в небольшой кофейне и согревали друг друга поцелуями. Хотя поговаривают, что встречаться они начали еще в декабре 2018-го: тогда их впервые видели вместе на вечеринке в честь дня рождения ее бывшего молодого человека, отца ее ребенка Тома Старриджа.

Сиенна и Лукас на премии Writers Guild Awards 1 февраля 2020 года