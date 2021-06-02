Избран новый президент Израиля

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02.06.2021, 13:36, Новости дня
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Сын шестого президента Израиля, председатель «Еврейского агентства» Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля.

Радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ» сообщила, что за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26, передает РИА «Новости».

«Я поздравляю Ицхака Герцога с избранием на пост президента государства и желаю ему больших успехов от имени всех граждан Израиля», – написал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Также он выразил благодарность Мириам Перец.

В среду в Кнессете прошло внеочередное специальное заседание, посвященное выборам, которые проходили путем тайного голосования. Парламентарии в алфавитном порядке за опустили в урну для голосования или бюллетень с именем кандидата, или, если кто-то решил воздержаться, чистый лист.

Позднее будет объявлена дата приведения к присяге. Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля.

Срок президента Израиля составляет семь лет. Обязанности президента здесь носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра.

В частности, президент открывает первое заседание нового созыва Кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые Кнессетом.



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