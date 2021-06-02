Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ

В буфете на Петербургском Международном экономическом форуме предлагают четыре вида меню, стоимость каждого из которых 3800 рублей на одного человека, сообщила журналист Ксения Собчак.

Собчак опубликовала в Telegram-канале фотографии меню буфета. Так, в меню паназиатской кухни гостям форума предлагают маринованную форель, том-ям, сибас и ананас с кокосовым кремом. В вегетарианском меню есть баклажаны с хумусом, крем-суп из тыквы, жареные артишоки и мусс из манго.

Тем, кто выберет итальянскую кухню, в буфете форума предлагают попробовать салат с киноа и соусом песто, суп из нута с креветками, пасту с сыром или филе трески с горохом, а на десерт – пирожок пастиччотто. В меню русской кухни есть салат с камчатским крабом, борщ с телятиной, стерлядь с пюре из репы, безе «Павлова» с соусом из черники.

«Надо сказать, что буфет … (обнаглел) примерно так же, как и весь форум. Поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста. Четыре вида меню – и честно говоря, звучит все не очень», – пожаловалась Собчак.

Ранее основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова рассказала, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и попросили оплатить «регистрационный взнос» стоимостью 960 тыс. рублей. Она попросила организаторов ПМЭФ удалить ее фото с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд».

В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.