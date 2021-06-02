Обеспечьте томатам интенсивный рост: хмель и другие нетрадиционные рецепты дрожжевой подкормки

Дрожжевая подкормка может обеспечить томатам стабильное интенсивное развитие, но использовать ее нужно правильно. Есть несколько способов выполнения такой подкормки, каждый из которых обладает своими достоинствами. В любом случае данное удобрение подойдет тем, кто хочет получить здоровый и экологически чистый продукт.

Классический рецепт

Берем 1 кг живых дрожжей и 5 л нагретой воды. Из этих компонентов следует приготовить смесь, которую нужно оставить на сутки. Перед использованием 0,5 л раствора необходимо разбавить в 10 л теплой воды. Расходуется этот объем из расчета полведра на куст. Причем перед внесением почву желательно слегка увлажнить.

Вариант с молоком

Воду для разбавления живых дрожжей можно заменить и свежим молоком. Рецепт приготовления смеси следующий: на 1 кг дрожжей приходится 5 л молока. Раствор настаивается несколько часов. Далее активная смесь разбавляется уже с водой в соотношении 1:10.

Удобрение сухими дрожжами

В данном случае используется пакет дрожжей на 10 г, 2 ст. л. сахара и 10 л горячей воды. Компоненты смешиваются и оставляются на 3 ч под лучами солнца. Перед удобрением раствор смешивается с водой в соотношении 1:5.

Для усиления полезного эффекта можно добавить в такую подкормку аскорбиновую кислоту (2 грамма) и горсть почвы.

Дрожжи с растительностью

Потребуется емкость объемом 200 л, в которой размещается 5 ведер крапивы, 2 кг живых дрожжей и ведро коровяка. Будет не лишним добавить и 3 л сыворотки. Все составляющие тщательно перемешиваются, после чего полностью до краев заливаются водой.

Раствор настаивается 2 недели, причем емкость желательно поставить на солнце для ускоренного процесса брожения. В период образования плодов томата каждый куст должен будет получить по одному литру такого удобрения.

Дрожжи с хмелем

Для начала необходимо прокипятить стакан хмеля, залитый водой. Когда смесь остынет, нужно добавить в нее 2 ст. л. сахара 4 ст. л. муки. В полученный раствор вносятся еще 2 тертые картофелины, после чего он оставляется на сутки. Для дальнейшего использования настой нужно разбавить в соотношении 1:10 с водой.

Подкормка на основе дрожжей обеспечит помидорам быстрый рост, активное развитие зеленой массы и в конечном итоге принесет богатый урожай здоровых томатов. Но важно иметь в виду, что подкормка должна быть умеренной, иначе эффект получится обратным. Опытные садоводы используют удобрение на дрожжах не более двух-трех раз на весь цикл роста и созревания. Этого хватает для обильного и здорового урожая.