“Ищете веселья или чего-то большего?”: вопросы, которые нельзя задавать мужчинам
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Луанн Уорд из Перта – один из ведущих экспертов в вопросах свиданий и межличностных отношений Великобритании. На ее тренинги ходят тысячи участниц. Недавно Луанн дала развернутое интервью журналистам и рассказала, какие вопросы не следует задавать мужчинам во время свидания, потому что шанс на построение нормальных отношений в таком случае становится минимальным.
“Чего вы ищете?”
Женщине не следует задавать этот вопрос молодому человеку, в принципе. По мнению Луанны, шансы на правдивые ответы стремятся к нулю. Подобный вопрос люди получают за все время поиска отношений на сайтах знакомств. Многим он набил оскомину. Другие же научились мастерски уходить от ответа, давая пространные намеки и комментарии. В любом случае добиться чего-то вразумительного точно не получится.
Лучше спросить, ищет человек обычного развлечения или чего-то большего. Вариативность ответов у таких вопросов увеличивается. Естественно, повышаются и шансы на нормальный ответ.
“Вы одиноки?”
Часто новые отношения люди ищут, не закончив старые. Большинство такое поведение осуждает. Поэтому прямой вопрос о наличии партнера довольно часто приводит к обману.
Действовать нужно тоньше. У мужчины следует поинтересоваться, считает ли он правильным встречаться с несколькими дамами до начала особой связи между людьми. Это позволит оценить мировоззрение потенциального партнера и понять, будет ли он параллельно встречаться с несколькими девушками.
“Где вы работаете? Сколько зарабатываете?”
Материальная сторона жизни волнует и мужчин, и женщин. Однако вопросы в лоб о месте работы и уровне дохода могут показаться людям бестактными. Многие не разглашают эту информацию даже ближайшим родственникам. О собеседницах на первом свидании и говорить не приходится.
“Как долго вы одиноки?”
Не стоит также спрашивать и про общее время одиночества. Такие вопросы для первого свидания явно не подходят. Это можно обсуждать, если молодые люди уже успели понравиться друг другу и провели несколько встреч подряд.
Оценить ситуацию можно более тонко. Например, следует спросить мужчину о приемлемом сроке поиска новых отношений после завершения старых. Ответ даст вам примерные ориентиры.
“Какой у вас рост?”
Луанн Уорд считает любые вопросы о росте и комплекции неэтичными и опасными. Многие молодые люди комплексуют из-за своей фигуры. Поэтому такой интерес женщины может развить дополнительные проблемы. Да и часто на сайтах знакомств во время регистрации требуют указать основные параметры.
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