Игровые платформы могут обязать хранить сообщения пользователей

Как сообщают источники, в РФ появилась инициатива наложить на владельцев игровых платформ обязательство хранить сообщения пользователей.

По словам эксперты, количество геймеров сегодня очень велико. Они общаются прямо во время игры на специальных платформах в локальных мессенджерах. И это открывает возможности для незаконной деятельности.

Например, теоретически мессенджерами в играх могут воспользоваться распространители незаконного контента, в том числе те, кто призывает к экстремизму. Если на платформах будут храниться, а не удаляться в течение короткого времени, все сообщения пользователей, незаконного контента в Интернете станет меньше. Соответствующее предложение поступило из Роскомнадзора.