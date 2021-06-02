 

Игровые платформы могут обязать хранить сообщения пользователей

02.06.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают источники, в РФ появилась инициатива наложить на владельцев игровых платформ обязательство хранить сообщения пользователей.

По словам эксперты, количество геймеров сегодня очень велико. Они общаются прямо во время игры на специальных платформах в локальных мессенджерах. И это открывает возможности для незаконной деятельности.

Например, теоретически мессенджерами в играх могут воспользоваться распространители незаконного контента, в том числе те, кто призывает к экстремизму. Если на платформах будут храниться, а не удаляться в течение короткого времени, все сообщения пользователей, незаконного контента в Интернете станет меньше. Соответствующее предложение поступило из Роскомнадзора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

30.05 / В США скончался пятикратный лауреат “Грэмми” Би Джей Томас

05.07 / Путин: Поправки к Конституции позволят избежать ошибок СССР

13.12 / Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет США

20.04 / Facebook готовится к лету запустить аналог Clubhouse

31.12 / 51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье

29.09 / «Где нам брать газ?» – министр экономики Германии вступился за «Северный поток — 2»

09.02 / Названы регионы с самой загрязненной питьевой водой

05.08 / Генсек ООН заявил о катастрофе в сфере образовании из-за коронавируса

07.07 / В Пермском крае открыли два новых виртуальных концертных зала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика