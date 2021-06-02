 

Смартфоны Honor 50 выйдут на китайский рынок 16 июня

02.06.2021, 13:28, Новости дня
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В компании Honor официально подтвердили, что новая пятидесятая модель смартфона, выпущенная под этим брендом, поступит в продажу на территории Китая после 16 июня.

Напомним, что компания лишь недавно стала независимой от «Хуавей». Причиной стали жесткие санкции, наложенные на китайского гиганта электронной индустрии.

Ранее в интернет-СМИ уже была опубликована информация о том, что новая линейка смартфонов Honor 50 будет построена на платформе Qualcomm Snapdragon 778G. И только топовая версия, которая выйдет с обозначением Pro, получит улучшенный чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Также эксперты отмечают необыкновенные возможности видеокамер, установленных в данной линейке гаджетов.



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