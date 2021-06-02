Ученые из Израиля нашли рецепт «вечной молодости»

Ученым из Израиля в ходе проведения исследования удалось найти рецепт «вечной молодости». Они смогли увеличить среднюю продолжительность жизни лабораторных мышей на 23%. Теперь специалисты надеются, что данный метод можно будет в перспективе применить на людях.

В основе научной работы лежит анализ белка SIRT6, запас которого с возрастом уменьшается. Сами по себе сиртуины играю ключевую роль в ответе клеток на различные стрессы в процессе метаболизма. Чем выше уровень данного белка, тем медленнее человек стареет.

В ходе проведения исследования белок SIRT6 вводился мышам. Ученые заметили, что продолжительность жизни лабораторных грызунов выросла, к тому же снизилось количество случаев развития рака. Эти выводы являются значимыми, если данный метод будет работать на людях, то они смогут дожить до 120 лет.

В ходе проведения опытов с мышами исследователи изменили генетическую составляющую. Людям придется принимать специальное лекарство, а на его разработку может уйти несколько лет.

Источник: www.popmech.ru