 

Ученые из Израиля нашли рецепт «вечной молодости»

02.06.2021, 13:24, Разное
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Ученым из Израиля в ходе проведения исследования удалось найти рецепт «вечной молодости». Они смогли увеличить среднюю продолжительность жизни лабораторных мышей на 23%. Теперь специалисты надеются, что данный метод можно будет в перспективе применить на людях.
В основе научной работы лежит анализ белка SIRT6, запас которого с возрастом уменьшается. Сами по себе сиртуины играю ключевую роль в ответе клеток на различные стрессы в процессе метаболизма. Чем выше уровень данного белка, тем медленнее человек стареет.

В ходе проведения исследования белок SIRT6 вводился мышам. Ученые заметили, что продолжительность жизни лабораторных грызунов выросла, к тому же снизилось количество случаев развития рака. Эти выводы являются значимыми, если данный метод будет работать на людях, то они смогут дожить до 120 лет.

В ходе проведения опытов с мышами исследователи изменили генетическую составляющую. Людям придется принимать специальное лекарство, а на его разработку может уйти несколько лет.

Источник: www.popmech.ru



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