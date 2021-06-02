Яценюк: Наш Кабмин пытался забрать у России рычаги для энергетического шантажа Украины. “Пленки Медведчука” показывают, в каких условиях мы работали

О программе Дениса Бигуса с новой порцией записей разговоров Медведчука.

Информация о действиях нашего правительства в 2014–2016 годах для обеспечения энергетической независимости от России соответствует действительности. Записи разговоров Медведчука это подтверждают.

Наше правительство и я как премьер-министр ставили целью забрать у России любые рычаги энергетического шантажа. Это было особенно важно в условиях войны.

Наше правительство также перевело Украину на реверсные поставки газа из Европы, сбросив российскую газовую петлю, которая душила страну всю историю независимости.

P.S. Это все очередная иллюстрация, в каких условиях работало наше правительство.

P.P.S. И это также посыл для нынешней власти, которая до недавнего времени закупала российскую и белорусскую электроэнергию и собирается возобновить эти закупки осенью.

Вы можете руководствоваться благими намерениями или не очень, убеждать себя или других, но послушайте записи разговоров российского агента Медведчука и поймете: любой контакт с Россией в энергетических вопросах – это зло.

Зло для Украины, зло для нашей экономики, и зло, которое рано или поздно политически ударит по вам после очередных “пленок” очередного Медведчука. И будет это происходить под аплодисменты России, которая именно с этой целью каждый раз будет стремиться привязать вас к себе хотя бы кубометром газа или киловаттом своей электроэнергии, или новыми мирными инициативами от Путина.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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