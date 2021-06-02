 

В Херсонской области столкнулось пять автомобилей, в результате пострадало шесть детей

02.06.2021, 13:22, Новости дня
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Авария произошла около 18.00 на трассе “Олешки – Голая Пристань – Скадовск”.

“Полицейские установили, что 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti QX-50, который двигался навстречу. В результате между автомобилями произошло столкновение, после чего Infiniti неконтролируемо выехал на встречную для него полосу движения, где столкнулся с автомобилями Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5”, – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадало восемь человек, шесть из которых – дети, самой пладшей девочке еще нет года.

“Больше всего пострадали двое пассажиров автомобиля Kia Cerato. Это восьмилетний мальчик, который с травмой головы был помещен в реанимационное отделение детской областной больницы к проведению полного обследования, и его 56-летняя бабушка, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы”, – сообщили в полиции.

Предварительная квалификация события – ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

“Визуально все водители транспортных средств были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови”, – добавили в полиции.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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