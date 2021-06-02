Dzidzio показал пятилетнего крестника
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Крестник артиста запечатлен за рулем детского внедорожника на фоне гелиевого шара. Dzidzio во время съемки стоит рядом, согнув ноги в коленях.
“Пожелайте ему чего-то хорошего”, – попросил певец у поклонников.
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Контекст:
Максим – не единственный крестный сын Dzidzio. У него также есть крестник Денис, которого он крестил вместе с коллегой Ольгой Цибульской в 2018 году.
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