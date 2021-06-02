Рада хочет ввести наказание за продажу лекарств детям

Законопроект предлагает внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью 42-5. Она устанавливает ответственность за продажу, в том числе и через интернет, и доставку лекарственных средств детям.

За продажу лекарств детям нардепы предлагают штрафовать продавцов на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 13 600 грн).

Повторную продажу в течение года предлагают наказывать штрафом от 800 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 23 800 грн).

Законопроект поддержали 319 нардепов, против проголосовал один.

Ранее этим же днем Рада в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продавать лекарства детям до 14 лет.

Контекст:

Основанием к принятию законопроекта стал инцидент с двумя ученицами города Боярка Киевской области. 16 февраля две девочки 13 и 14 лет выпили по 40 таблеток “Дротаверина” (аналог Но-шпы). В итоге один ребенок погиб, второй попал в больницу.

В полиции утверждали, что на такой поступок детей сподвиг челлендж в TikTok. Однако фактчекеры организации “По ту сторону новостей” никаких подтверждений такой теории не нашли.

17 февраля начальница департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко заявляла, что “девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели”.

Позже мэр Боярки Александр Зарубин писал, что у детей все же были суицидальные наклонности и сложные отношения с родителями. У умершей девочки были порезы на руках, а вторая пыталась навредить себе после попадания в больницу. Он также опроверг существование челленджа в TikTok.

В связи со смертью учащейся лицея отстранили его директора Светлану Сушко – без сохранения зарплаты. Позже ей объявили выговор.

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