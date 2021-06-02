Мнение: О фильме “Турист”. Взгляд из ЦАР

О фильме "Турист" от человека c 2017-го года проживающего в ЦАР. Там оказывается были интересные местные нюансы в том числе и акцент на местную аудиторию, а не только на российскую.

О фильме "Турист". Взгляд из ЦАР

Недавно появился художественный фильм про деятельность российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Я давно слышал, что снимается полнометражный фильм про инструкторов, но не ожидал, что он выйдет так скоро. 14 мая 2021 года состоялась премьера на центральном стадионе Банги, на радость местной уличной публике. Аппаратуру для демонстрации привезли специально из России. За пару дней в городе почти на каждом столбе и дереве расклеили афишу фильма. Фильм вышел в двух версиях, на русском и на царском языке санго. Африканская версия на 4 минуты дольше (еще не понял за счет какой сцены).

Неделей позже состоялся всероссийский показ на федеральном канале НТВ.

В названии "Турист" заложена некая аллюзия. В фильме это позывной оперативника, но в Африке это собирательное название этих людей в форме цвета хаки без знаков отличия, которые спустились с небес на своих Ил-76 и учат местных мальчишек простым русским фразам "Как дела?" – отзыв "Заебись!"

Впечатления от просмотра произведения неплохие.

Больше всего понравилось, что работали прямо здесь, в ЦАРе, большинство сцен снято именно на тех локациях, где произошли реальные события. Сьемочная группа умудрилась снять пыльный, замусоренный Банги красиво, этаким приятным затерянным африканским городком. Хорошо постарались оператор и колористы.

В фильме задействованы реальные дивайсы и техника, которые действительно используются сейчас российскими инструкторами в своей миссии. Хорошо подобраны образы, которые близки с реальными персонажами. Схожесть в реальными событиями тоже впечатляет, иногда кажется, что это документалка.

Именно благодаря сегодняшнему плотному взаимопониманию местных властей с русскоговорящим милитаризированным присутствием удалось воплотить замысел режиссёров. Кинофотосьемка в стране полностью запрещена, местные очень агрессивно реагируют на камеры. Просто иметь дрон уже запрещено, изымают еще в багаже. Фильмов на санго вообще не выпускают, поэтому перевод на местный язык зрители особенно оценили.

Основная задача картины – улучшить образ российских инструкторов, популяризовать их роль в подготовке местных военных в деле борьбы по освобождению захваченных мятежниками территорий. Фильм, прямо скажем, пропагандистский, но снят не топорно, а достаточно изящно.

События, о которых снята картина, происходили в январе-феврале 2021 года, а сам фильм вышел уже в мае того же года, по горячим следам.

По наполненности сюжета нужно с горечью признать, что в фильм вошла лишь верхушка айсберга тех действий, что имели место быть. Вкратце сюжет такой: россияне, обучают местных военному делу, никого не трогают, но будучи по работе на военной базе в городке Бангасу, брошены ЦАРскими военными без защиты, оказались атакованы мятежниками, с честью защитили себя и заодно всю страну.

На самом деле не раскрыты события, за которыми стоит освобождение большей части территории республики от мятежников, которые оккупировали страну с 2013 года, и местная армия до сих пор не могла ничего сделать. С приходом российских инструкторов за первые три месяца 2021 года чудесным образом были отбиты ключевые царские города, восстановлена безопасность федеральных трасс и многое поменялось в сторону мира и стабильности. Произошел коренной перелом ситуации с безопасностью в стране.

Официально роль инструкторов в ЦАР заключается лишь в подготовке местных военных, у них нет права оперативной работы, поэтому у создателей фильма буквально связаны руки и они не могут полноценно развернуть сюжет и отразить реальный вклад бойцов в изменение баланса сил на царской земле. Об этом знает лишь обычный народ, который будет еще долго благодарить вклад россиян в установлении хоть какой-то стабильности в разрываемой войной стране.

Есть и обратная сторона медали – благодаря российскому присутствию удалось удержаться у власти и переизбраться местному президенту Туадере, чье политическое бездействие давно уже раздражает как местных князьков, так и простой люд.

Основной зритель фильма – царские подростки 15-16 лет, прониклись идеей фильма, смотрят по несколько раз, фотографируются на фоне афиш в боевых позах. К премьере был выпущен мерч (футболки, афиши, флешки, флажки РФ), раздавали на стадионе на драку.

Взрослые же отнеслись к продукту более прохладно, говорят, что так устали от войны, что смотреть на нее в фильме уже перебор.

Несмотря на спешность производства, фильм хорошо смонтирован, лишь есть пара незаметных ляпов с титрами, видимо их набирал человек, не знающий языка. Мне больше всего запомнилась эта милая бытовая сцена, когда главный герой Турист чистит зубы с водой из бутылки и роняет щетку:

Фильм вышел очень вовремя, в ЦАРе у россиян существуют противники, Франция и НАТО компания, которым несколько не по себе, что бойцы страны вероятного противника рассекают по их колониальной вотчине на Уралах с пулеметами и меняют баланс политических сил в регионе. В ответ идет работа спецслужб по омрачению образа российского солдата-освободителя, публикуются фейковые материалы в СМИ, фабрикуются обвинения в различных военных преступлениях с целью вернуть влияние на местные политические элиты. Настоящая холодная война с Западом никогда не прекращалась.

В планах у российского присутствия здесь открыть дом царско-российской службы, где будут демонстрировать больше наших фильмов, обучать русскому языку и культуре. Недавно направили 40 местных курсантов обучаться военному делу в нашу страну.

Успехи российской компании в ЦАР произвели впечатление на других правителей африканского континента. Мали, страна, также разделенная на две части, правительственную и мятежников, также обратилась за помощью к России со схожей проблемой – подготовить войска для освобождения оккупированных мятежниками территорий. Поэтому не исключено, что в недалеком будущем нас будет ждать продолжение истории про подвиги Туриста в далеком Тимбукту.

P.S.

Для читателей, кому интересна тема ЦАР поглубже, как дополнение к этому дневнику, я зарегил канал на Youtube https://www.youtube.com/channel/UCxMvoh9cKP5ORaspSLm0gPw/videos под ником Sinus24, куда выкладываю видеозарисовки о жизни в этой стране. Пока роликов немного, тема для меня новая, понемногу разбираюсь с видеомонтажем, качество оставляет желать, но какое-то представление получить можно.

https://sinus24.livejournal.com/119198.html – цинк

Кстати, один из читателей обратил внимание на забавную деталь. На Кинопоиске "Турист" 2021-го года обогнал "Туриста" 2010-го года с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли. 6,9 против 6,7.

Ниже несколько роликов автора из ЦАР..

Рынок в Банги.

Пригороды Банги.

День пироги.

Ла Балалайка.

—