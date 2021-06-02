Мнение: Военные страдания

Наша "элита" просто бредит войной, стращая всех ею по любому поводу. Сейчас вот это слово употребил начальник Ростеха Чемезов. Ростех – это почти всё, что осталось от когда-то огромной высокоразвитой цивилизации на просторах нашей страны. Теперь эти останки скукожились до одной госкорпорации и немножечко размазались по нескольким другим. Эдакая пещера неандертальцев, куда они стащили обломки инопланетного корабля и ковыряют ими в костре.

"…Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути означавших бы войну. "Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь", — сказал Чемезов в интервью РБК…"

Всё бы им повоевать. Кстати, как правило, воевать лезут те, кто никогда на войне не был, в неё не умеет и ему кажется, что это как уличная драка в его босяцком детстве. Кто кому первый юшку с носа пустит, тот и выиграл.

Наши бандиты, чья трудовая деятельность начиналась с рэкета ларьков, воевали разве что с другими такими же бандитами за эти самые ларьки. Потом, когда они стали уже уважаемыми гангстерами, они рвали у других таких же гангстеров добычу. Но война – это все-таки сильно другое, чем просто бандитские разборки. Но такого знания у криминальных элементов нет и быть не может – они вообще о другом.

Поэтому все они, начиная с главного мафиози, слишком легко относятся к войне и принимают решения немножечко повоевать в считанные мгновенья. С соответствующим результатом. Любопытно, но ни одна из войн, в которых принимала участие Россия в постсоветское время, не завершилась как нормальная и настоящая война – фиксацией результатов каким-нибудь обязывающим и признанным договором. Все войны заканчивались какой-то временной схемой и так и застывали в неопределенном положении. Политика – это про совершенно другое. Уж если ты применяешь военную силу, то главное – это не набить противнику морду, а заключить с ним мир по итогам войны, причем мир, выгодный именно тебе.

И вот с этим у российской постсоветской элиты вообще никак. Ни одного международного или двустороннего договора, фиксирующего результаты силовых действий России, в ее активе нет. Зато разбросанных тут и там тлеющих конфликтов – хоть отбавляй. Это и есть уровень и показатель государственного мышления вчерашней шпаны. Шпаной она была, шпаной и осталась. Безрукой и безголовой.

А они всё войной бредят. Им бы с предыдущими хоть что-то суметь решить. Но мозгов, увы, на украденные миллиарды не купишь.

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