 

В Раде предупредили о катастрофе для экономики Украины

02.06.2021, 13:04, Разное
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О катастрофической ситуации, в которой оказалась экономика Украины, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Он представляет партию “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Причина катастрофы – снижение торгового оборота с Россией.

Депутат раскритиковал действующую власть за ухудшение отношений с соседними государствами. Он заявил, что после прекращения торговли с Россией и другими членами СНГ украинский бюджет лишился нескольких десятков миллиардов долларов. При этом Рабинович подчеркнул, что экономические потери никто не компенсировали.

Парламентарий заметил, что у Украины лучше всего получается ссориться с соседними странами. По мнению оппозиционера, нынешняя внешняя политика Украины может негативно сказаться прежде всего на кошельках обычных граждан.

Как сообщает Lenta.ru, ранее заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак раскритиковал Киев из-за агрессивной риторики и негативного отношения к экономическим отношениям между Россией и Украиной. Вице-премьер отметил важность сохранения экономических связей и торгового оборота между странами, несмотря на напряженные политические отношения. Он подчеркнул, что украинские компании продолжают покупать товары и услуги из России.



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