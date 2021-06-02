Дума разрешила учреждениям культуры сдавать площади в аренду без торгов

Законопроект принят в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании 2 июня. Документ обсуждался с главой Союза театральных деятелей Александром Калягиным и другими представителями отрасли.

Законопроект дает право организациям культуры не проводить торги при заключении договоров с арендаторами, которые занимаются общественным питанием и продажей сувенирной продукции, пояснил суть документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“То, что сегодня затрудняет их деятельность, уйдет в прошлое», — подчеркнул председатель ГД.

Также без проведения торгов можно будет передать в аренду невостребованное сценическое оборудование, костюмы и декорации. Организации культуры ждут этот закон, отметил спикер.

«Закупочные послабления в целом позволят снизить бюрократическую нагрузку на учреждения культуры», – уверен он.

Правительство установит порядок и условие заключения таких договоров. По словам Володина, для реализации документа необходимо подготовить подзаконные акты. Он выразил надежду, что кабмин эффективно решит вопрос.