«Cанитарное дело»: подлоги и несостыковки

Посмотрите на эти фотографии. Как вы думаете: на какой из них нарушаются санитарные нормы проведения публичных мероприятий?

Вот форум «Новое знание», который прошел совсем недавно. Выступает Дмитрий Песков. В зале аншлаг.

А это мартовский большой концерт в Лужниках «Крымская весна», помните? На нем еще сам Путин выступал.

А это — акция протеста в Москве 23 января за свободу Алексея Навального.

В первых двух случаях, по мнению властей, никаких санитарных норм не нарушено. Ведь сами же власти и организовали эти мероприятия. Зато по следам акций в поддержку Навального было сразу же возбуждено уголовное дело, десятерым фигурантам которого грозят реальные сроки. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уже 4 месяца находится под домашним арестом. А другой фигурант, Константин Янкаускас, потерял отца. На фоне сильных переживаний за сына у того случился инсульт. В больнице он заразился коронавирусом и умер в результате осложнений. Из-за домашнего ареста Костя даже не смог попрощаться со своим отцом.

И все это происходит по уголовному делу, в котором даже нет потерпевших.

Мы проанализировали материалы уголовных дел Олега Навального и Любови Соболь, которые уже переданы в суд. И раньше было понятно, что дело сфабрикованное и политически мотивированное, но теперь у нас есть доказательства.

Как вы помните, 23 января, через неделю после возвращения в Россию и ареста Алексея Навального, по всей стране прошли митинги за его свободу. Это абсолютно понятное, закрепленное Конституцией право граждан выступать, в том числе и на митингах, против любой несправедливости. Тем более, когда власти сажают главного в стране оппозиционного политика. Тогда в поддержку Алексея Навального открыто выступали известные деятели культуры, общественники, да и просто те, кому не безразлично наше с вами будущее.

Ответ властей не заставил себя ждать. В тот же день было возбуждено уголовное дело якобы за нарушение санитарных норм. Тут же создана группа аж из 25 следователей, включая 5 подполковников юстиции.

Вдумайтесь только! 25 следователей на зарплате, изображающих бурную деятельность по надуманному уголовному делу. Эти защитники режима, не жалея себя, стали составлять рапорты об обнаружении признаков преступления у тех, кто размещал призывы к освобождению Навального. Работа не пыльная, чего уж там.

Тем же вечером 23 января были допрошены некие молодые люди, которые как на духу рассказали полиции, что да, они были на митинге, но не разделяют взглядов Навального.

Что они видели массовые беспорядки с участием несовершеннолетних. Еще видели как машину какую-то повредили. Правда, никаких доказательств этому нет, кроме слов этих людей, которые не пойми как оказались в ГУ МВД вечером 23 января. Ведь они даже не задерживались. Зато удивительно стройно, как под копирку, дали такие нужные следствию показания. Нетрудно догадаться, что силовики с их помощью заранее готовили почву под это уголовное дело.

Позже СК дело «о нарушении санитарных норм» переквалифицировал в «подстрекательство к нарушению санитарных норм». То есть по логике обвинения, те самые десять фигурантов якобы целенаправленно подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы выходить на улицу и нарушать санитарные нормы. Звучит как бред сумасшедшего. Тем удивительней, что этой правовой ересью занимались следователи по особо важным делам, а документы по делу подписывал сам руководитель ГСУ СК генерал-майор юстиции Денис Колесников. К слову, совсем недавно назначенный Путиным на свою должность. Как мы видим, новый назначенец отлично понимает, что от него хотят наверху.

Давайте еще раз зафиксируем уровень абсурдности ситуации. И десять фигурантов уголовного дела, и сотни общественных и культурных деятелей, и тысячи людей по всей стране призывали не молчать, призывали всеми мирными способами, в том числе, выходом на улицы, противостоять беспределу в отношении Навального и других политзаключенных. Но крючкотворы из СК извратили все до абсурда. И теперь люди, призывавшие к справедливости, стали вдруг подстрекателями к преступлению, а десятерым из них грозит лишение свободы.

Но СК был неукротим в своем желании выслужиться перед начальством. Следователи подключили департамент информационных технологий Москвы и Роспотребнадзор, чтобы по камерам видеонаблюдения и через «социальный мониторинг» найти тех, кто был на митингах и при этом болел коронавирусом. Причем не только 23-го, но и 31 января и 2 февраля. Ох, если бы они с таким же завидным упорством искали настоящих преступников. Мы жили бы в совсем другой стране.

В итоге нашли только 4 человек, которые должны были находиться на режиме самоизоляции 23 января. Но у троих из них в этот день на руках были отрицательные тесты на коронавирус. При этом в материалах дела есть допросы врачей, которые подтвердили, что человек с отрицательным тестом не может заразить других людей и не опасен.

Остался четвертый: Акель Дани Таммам. По словам молодого человека, в день митинга он был полностью здоров, а все симптомы уже прошли.

В СК изо всех сил постарались вывернуть историю таким образом, будто Акель Дани принял решение участвовать в митинге под влиянием постов фигурантов санитарного дела. Но сам молодой молодой человек это отрицает. Это был его личный выбор. Кроме того, на акции на Пушкинской площади в 14:00 его не было. А вышел он из дома лишь в 16:30. И позже, вечером (когда многие из будущих фигурантов санитарного дела уже были задержаны и находились кто в ОВД, а кто даже в спецприемнике) был задержан не в центре, а у Матросской тишины в районе Сокольники, что подтверждается выписанным ему административным протоколом.

Но судя по материалам дела, силовиков мало волнуют все эти несостыковки. Какая разница! Вот Соболь, например, призывает выходить на Пушкинскую в 14:00. Вот молодой человек без симптомов коронавируса вышел из дома 16:30, но на Пушкинской площади его не было. А вот липовое санитарное дело, которое нужно наполнять хоть какой-то фактурой. И к какому выводу подводят следователи? Больной коронавирусом Акель Дани подстрекаемый оппозиционерами вышел из дома, чтобы намеренно заражать людей.

Если это самое лучшее, что смогли придумать высокие чины в СК, то им явно пора устраивать какие-то креативные тим-билдинги на развитие корпоративной творческой фантазии.

Да и вообще, как можно подстрекать неопределенный круг лиц? Подстрекать можно конкретного человека к конкретному преступлению. Ни Олег Навальный, ни Любовь Соболь, ни другие фигуранты санитарного дела не были знакомы с Дани и уж тем более ни к какому преступлению подстрекать не могли.

Лживость и лицемерие этого дела поражают. Судите сами: 22 января, ровно за день до первой протестной акции в поддержку Навального, в Москве ввели целую серию санитарных послаблений. Например, разрешили музеям, библиотекам, учреждениям культуры и спорта снова принимать посетителей при половинной заполняемости. Как за всем этим следят, можно судить хотя бы по сюжетам о каких-нибудь концертах. Например, рэпера Элджея, который прошел в Москве 17 апреля.

И уж совсем издевательскими выглядят торжества по случаю присоединения Крыма, которые прошли 18 марта в Лужниках. На кадрах даже нет никакого намека на социальную дистанцию. Кто-то слышал, чтобы собравшихся там людей пробивали по столичным информационным базам? Или, может, на организаторов завели уголовные дела за нарушение санитарных норм? Разумеется, нет. Здесь люди любят Путина, или, по крайней мере, стараются изображать любовь — значит, им все можно. А здесь люди Путина не любят. Таким положены дубинки, автозаки и сроки в спецприемниках.

Неприкрытым лицемерием полны и материалы дела по Олегу Навальному и Любови Соболь. Смотрите, что они пишут.

Оказывается, полицейские всеми силами старались обезопасить людей от возможного заражения на акциях протеста — «раздавали гражданам средства индивидуальной защиты». Серьезно, в материалах дела полно таких документов с подписями начальников разных силовых ведомств.

Читаешь материалы дела и думаешь: не силовики с дубинками, а просто душки. А потом читаешь в интернете про избиения мирных людей. Как с них срывают маски, рандомно выхватывают из толпы и запихивают в душные, тесные автозаки. И говоришь себе: никакие они не душки. А всего лишь лицемерные лжецы. Как и их хозяева в Кремле, которые дали им карт-бланш на беспредел на улицах и в тихих кабинетах СК. Потому они даже не стесняются врать. И спокойно пишут в тех же материалах дела, что избежать угрозу массового заболевания людей удалось «в результате скоординированных действий сотрудников правоохранительных органов, препятствовавших близкому контактированию присутствовавших граждан между собой».

На будущее: если полицейский хватает вас из толпы, попутно избивает дубинкой, а потом, скрутив, тащит в автозак, знайте: это он так защищает вас и окружающих от нового штамма коронавируса. И от сотни других опасных болезней.

А если отбросить иронию, то ясно, что полиция своими идиотскими действиями сама создавала условия для нарушения санитарных норм. Не говоря уже о том, что просто без разбору калечила ни в чем не повинных людей.

Что мы получаем в сухом остатке. Еще одно стряпанное на коленке уголовное дело, в котором даже нет мифического потерпевшего. Явно политически мотивированное. Которое призвано решать сразу несколько задач.

Во-первых: запугать всех, в ком еще живет совесть и чувство справедливости. Запугать вас, обычных граждан, патриотов страны. Чтобы вы смирились с тем, что в России уже ничего не изменить. И даже не стоит пытаться, ведь будет лишь хуже.

Во-вторых: это удобный способ изоляции оппозиционеров. Посадить их под домашний арест, ограничить пользование интернетом и телефоном. Максимально затруднить ведение выборной кампании, как это сделано в отношении Любови Соболь.

Ну и, конечно, это еще один повод поливать грязью оппозицию через помойные СМИ. Создать такие условия, когда они вынуждены постоянно оправдываться не пойми за что.

Только так подло, мерзко и лживо и умеет работать Кремль. А те органы, которые по какому-то недоразумению называют себя «правоохранительными», с радостью копируют этот кремлевский стиль и фабрикуют абсурдные уголовные дела.

Мы обязаны этому противостоять. Если они так беззастенчиво фабрикуют резонансные уголовные дела, то представьте, какой правовой беспредел царит в регионах. Где местные следователи, прокуроры и суды работают в тесной связке потому, что так принято, так можно и даже нужно.

Они, от Путина в Кремле до помощника следователя в Кургане, считают себя полновластными хозяевами страны. Но это не так. Носителем власти в России является ее народ. И чем раньше мы с вами это поймем, тем раньше в нашей стране наступят перемены к лучшему. А они обязательно наступят. Участвуйте в «Умном голосовании» и помогайте нам бороться против жуликов и воров.

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