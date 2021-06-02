Ксения Собчак, Константин Богомолов, Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой и другие гости премии Олега Янковского

В последний день весны, 31 мая, на сцене Большого зала Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского отметили сразу три круглые даты: 30-летие компании Bosco di Ciliegi, 20-летие фестиваля “Черешневый лес” и 10-летие премии имени Олега Янковского “Творческое открытие”. Лауреатов премии известного актера проводят традиционно в 31 мая – таким образом организаторы делают отсылку к вымышленной дате “32 мая”, которая звучит в фильме про барона Мюнхгаузена. К тому же Олег Янковский стоял у истоков создания фестиваля искусств, был одним из его учредителей и возглавлял попечительский совет.

Свидетелями награждения лауреатов премии и гостями последующего концерта стали деятели искусства, культуры, политики, спорта и общественности: Владимир Познер, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Алика Смехова, Кристина Орбакайте, Татьяна Тарасова, Татьяна и Никита Михалковы, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин, Юлия Пересильд, Михаил Швыдкой, Сати Казанова, Екатерина Стриженова, Анна Банщикова, Дарья Повереннова, Ольга Слуцкер, Ольга Голодец, Ирина Роднина, Ирина Слуцкая, Юлия Пересильд, Петр Налич, Михаил Швыдкой, Владимир Мединский, Светлана Хоркина, Николай Фоменко, Александр Роднянский и многие другие.

Филипп Янковский и Оксана Фандера Ксения Собчак и Константин Богомолов Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой Никита и Татьяна Михалковы

Сергей Харченко и Светлана Бондарчук

В этом году статуэтки в виде черешни за достижения в театре, музыке, кино, литературе, спорте и общественной деятельности получили: оперный певец и дирижер Пласидо Доминго (“Творческая жизнь с Россией”), главный врач Московской городской клинической больницы №52 Лысенко Марьяна Анатольевна (“Творческое выздоровление”), оперная певица Аида Гарифуллина (“Творческая красота”), Чулпан Хаматова и Евгений Миронов (“Творческое отношение”), Эдит Куснирович (“Творческая верность долгу”), фотограф Юрий Рост (“Творческая правда жизни”). А награду за актера Евгения Леонова в номинации “Творческое пришествие” из рук Филиппа Янковского получили его сын Андрей Леонов и Сергей Степанченко.

Михаил Куснирович и Аида Гарифуллина Евгений Миронов Михаил Куснирович и Денис Мацуев

Кристина Орбакайте Алена Долецкая Екатерина Стриженова Николай Фоменко с семьей Ольга Слуцкер Пласидо Доминго Сати Спивакова и Марк Тишман Светлана Хоркина Чулпан Хаматова Юлия Пересильд

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева Валерия и Александр Роднянские Владимир Мединский