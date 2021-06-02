 

В Кремле пообещали рассмотреть заявление США о хакерских атаках при его поступлении

02.06.2021, 12:38, Новости дня
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Россия оперативно рассмотрит обращение от США в связи с хакерскими атаками, если оно поступит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что у него нет комментариев по поводу сообщения агентства Bloomberg о том, что к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России, передает РИА «Новости».

«Там по дипломатическим каналам определенные есть контакты, но мы не располагаем этой информацией. Если какие-то будут обращения со стороны американцев, то конечно, они будут рассматриваться достаточно оперативно», – добавил он.

Представитель Кремля также сообщил, что «преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере» будут, вероятно, на повестке во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.

При этом Москва сомневается в принятии совместных документов по итогам встречи двух лидеров.

Ранее Bloomberg сообщил, что в результате хакерской атаки на JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране.

В МИД РФ заявили, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по этой ситуации.



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