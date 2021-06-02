 

Совфед одобрил закон о временном запрете избираться причастным к экстремизму

02.06.2021, 12:38, Новости дня
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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам.

На заседании Совфеда 146 сенаторов поддержали закон, один проголосовал против документа, один человек воздержался при голосовании, передает ТАСС.

Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, – в течение трех лет.

Документ устанавливает критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Под ней предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, из-за которых организация была признана экстремистской или террористической. Причастными к таким организациям также будут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний лиц, в том числе онлайн. Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространится на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.

Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.

Ранее Госдума одобрила запрет избираться причастным к экстремизму гражданам.



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