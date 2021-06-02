Бархатцы — цветы, защищающие огород от вредителей: как и где их нужно садить

Многие выращивают на своих приусадебных участках цветы бархатцев, так как они красивые, привлекают опылителей и применяются в народной медицине. Однако мало кто знает о том, что эти растения помогают отпугивать вредителей, а также защищать овощи от различного рода грибковых инфекций. Вот несколько преимуществ, которые обеспечивают бархатцы и где их лучше всего высаживать.

Борьба с вредителями

Если ежегодно выращивая огурцы и помидоры на своем приусадебном участке, не удается получить требуемый урожай, то нужно просто посадить бархатцы вокруг овощей. Это отпугнет белокрылку, повреждающую растения. Вредители не выносят аромат этого цветка.

Также стоит высадить цветы рядом с луком и морковью. Бархатцы защищают урожай от морковной мухи. Из-за токсических веществ, выделяемых этим растением, круглые микроскопические черви практически мгновенно погибают.

Можно высаживать цветы и рядом с картофелем. Они помогают отпугнуть колорадского жука. Бархатцы защищают клубнику и землянику от долгоносика, а также смородину и крыжовник от огневки.

Кроме того, эти ярки цветы повышают плодородие почвы и способствуют ее очистке от вредителей. Их можно применять как удобрение, а также для приготовления различных настоев для защиты от вредителей.

Приготовление настоя для опрыскивания

Многие огородники не только высаживают бархатцы рядом с другими культурами, но и делают из надземной части растения полезные инсектициды. Это средство помогает справиться с тлей и гусеницами, повреждающими листья на деревьях.

Для применения этого средства нужно:

Порезать 2 кг побегов растения и залить 10 л воды.Оставить на 2-3 суток настояться.Затем процедить полученное средство, влить 2-3 ст. л. жидкого мыла и опрыскать поврежденные растения.

Защита деревьев и кустов

В зимнее время мыши могут повреждать кору деревьев. Чтобы предотвратить это, нужно просто привязать к дереву срезанную надземную часть растений.

Сухие бархатцы на протяжении длительного времени сохраняют свой аромат. Поэтому растения можно поместить и в подвал для защиты урожая от мышей.

Применение в качестве сидератов

Бархатцы способствуют улучшению качества почвы. Растения подавляют нематоду, оказывают пагубное воздействие на грибковые болезни и повышают качество почвы. Кроме того, они улучшают ее структуру, делая более рыхлой и воздухопроницаемой.

Бархатцы насыщают почву полезными микроэлементами и минеральными веществами.

Применение в качестве компоста

Полезные соединения, которые содержатся в бархатцах, насыщают компост полезными и питательными веществами и защищают от патогенов. Для этого нужно просто срезать наземную часть растений и уложить их в компостную яму.