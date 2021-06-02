 

Цистит – летняя болезнь?

02.06.2021, 12:28, Разное
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Инфекции мочевыводящих путей и лето

Впервые ученые предположили, что у инфекций мочевыводящих путей, к которым относится цистит, есть сезонность, еще в 1980-х годах. Позже к этому выводу пришли авторы еще нескольких небольших исследований. Известно, что в ряде стран в летние месяцы люди начинают гораздо чаще, чем в холодное время года, искать информацию о цистите, что косвенно указывает на увеличение распространенности его симптомов. Летом подскакивают продажи антибиотиков, которые используют для лечения цистита.

Американское исследование показало, что число обращений к врачу и госпитализаций по поводу инфекций мочевыводящих путей увеличивается на 20% в месяцы с температурой 27,5-30 градусов по сравнению с месяцами, в которые температура была 5-7,5 градусов. Но заболеваемость снижалась, когда становилось слишком жарко. Ученые связывают это с возможным изменением поведения людей.

Почему цистит – «летняя болезнь»?

Почему так происходит? Возможно, летом появляются дополнительные факторы риска. Ученые высказывают лишь предположения по этому поводу. Среди них:

  • В холодное время года люди чаще принимают противомикробные лекарства. Случайным образом антибиотики, которые врачи щедро выписывают при простудах, могут подавлять возбудителей цистита, в первую очередь – кишечную палочку.
  • Во время летних путешествий люди могут чаще менять сексуальных партнеров. Сексуальная активность – сама по себе фактор риска цистита: при половом акте бактерии проще попадают в мочеиспускательный канал. Новый половой партнер также может быть дополнительным фактором риска. Кроме того, смена партнеров увеличивает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.
  • Жара снижает количество жидкости в организме, мочи вырабатывается меньше, это создает благоприятные условия для размножения микробов. Возможно, это объясняет то, что в холодных странах сезонности инфекций мочевыводящих путей нет.
  • Летом мы чаще купаемся в открытых водоемах. Исследование, опубликованное PLOS One, показало, что это связано с риском инфекций мочевыводящих путей. Многие слышали, что вероятность цистита увеличивает ношение мокрого купальника. Ряд авторитетных ресурсов не включают этот фактор в списки причин болезни. Однако эксперты указывают, что теплая и влажная среда, которую создает купальный костюм, может способствовать размножению вредных бактерий.
  • Летом люди больше потеют, сальные железы работают сильнее. Возможно, на фоне недостаточно тщательной интимной гигиены в таких условиях увеличивается риск развития инфекции.

Цистит гораздо чаще развивается у женщин. Соответственно, перечисленные «летние» факторы риска играют для них большую роль, чем для мужчин.

Семь мифов о цистите

Цистит – очень распространенная болезнь: в РФ ежегоднорегистрируют 26-36 миллионов случаев. С одной стороны, многие знают его основные симптомы и имеют понятия о методах лечения. С другой – болезнь обросла рядом стойких мифов. Разбираемся с некоторыми из них.

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Как предотвратить цистит летом

Несмотря на то, что летом особое значение могут играть факторы риска, профилактика цистита остается стандартной.

  • Нужно получать достаточное количество жидкости, лучше в виде обычной воды.
  • Ходите в туалет регулярно, не сдерживайте позывы.
  • После дефекации нужно подтираться или подмываться в направлении спереди назад.
  • Душ лучше предпочесть ванне.
  • Кожу вокруг анального отверстия и вульвы нужно мыть аккуратно. Это следует делать ежедневно, не жестко, с использованием мягких гигиенических средств.
  • Если есть возможность, нужно ходить в туалет после полового акта. Это поможет вымыть вредные бактерии.
  • Не нужно пользоваться дезодорантами и подобными продуктами в интимной области. Это может приводить к раздражению.


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