Ученые зафиксировали переход птичьего гриппа H10N3 к человеку через 42 года

Ученые только через 42 года зафиксировали переход к человеку птичьего гриппа H10N3. Впервые о данной инфекции стало известно в 1979 году, ее обнаружили в Гонконге.

Для исследователей стал полной неожиданностью переход данного варианта птичьего гриппа к человеку. Ситуация является немного необычной. Исследователи всегда полагали, что вирусы гриппа А любого субитпа с определенной вероятностью способны выйти за пределы межвидового барьера, но у каждого имеются свои показатели. Например, переход хорошо совершают разновидности Н5, Н7, Н9. Что касается Н10, то потенциально такой вирус способен спровоцировать более масштабную пандемию, чем COVID-19.

По словам ученого МФТИ Павла Волчкова, ранее не фиксировались единичные случаи, поскольку отсутствовали чувствительные методы диагностики. Теперь есть возможность их видеть и как следствие предотвратить первоначальное распространение вируса. Специалист считает, что на птицефабриках должен быть организован особый надзор. Для того, чтобы вирус перешел к человеку, необходима особая концентрация. Это значит, что люди должны вдохнуть множество зараженных частиц. Если на птицефабриках организовать безопасные условия, данных последствиях можно избежать.

Источник: iz.ru