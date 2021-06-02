 

Экс-руководство порта “Южный” за полгода загнало его в убытки, этим должны заняться правоохранители – нардеп

02.06.2021, 12:24, Новости дня
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“Хорошо, что удалось договориться, и перевалка возобновлена. И хорошо, что увеличен объем, который будет проходить через государственный порт Южный. Это означает, что государственный порт будет зарабатывать”, – заявил Магомедов

Он выразил убеждение, что действиями экс-руководства порта Южный должны заниматься правоохранители и Антимонопольный комитет, так как оно вступило в сговор с частным портом и сознательно загоняло в убытки ранее прибыльное государственное предприятие.

“Прошлое руководство порта умудрилось за полгода работы заработать убытки. При том, что год назад оно имело 500 с лишним миллионов прибыли. Почему? Потому что часть потока была перенаправлена на частный порт. Вот здесь вопросы к руководству порта, и соответствующие органы должны проверить, почему это происходило. Антимонопольный комитет должен проверить на предмет согласованности действий. И после этого, я думаю, мы получим ответы на эти вопросы”, – сказал политик.

Контекст:

С августа 2020-го по 28 мая 2021 года обязанности директора предприятия исполнял Сергей Ковшар (он также занимал должность директора порта по экономике и финансам). Агентство “РБК-Украина” писало, что Ковшара подозревали в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами.

Кабинет Министров Украины 31 мая назначил директором морского порта Южный Александра Олейника. До этого Олейник длительное время занимал должность директора ГП “Мариупольский морской торговый порт”.

Основанный в 1978 году морской порт Южный расположен на берегу Аджалыкского лимана недалеко от Одессы и является самым глубоководным портом в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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