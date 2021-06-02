 

Замглавы Черниговской ОГА и его сообщика задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах – ГБР

02.06.2021, 12:24, Новости дня
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По данным ГБР, сообщник чиновника представлялся руководителем государственной гостиницы “Славянская”.

“По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за “вознаграждение” в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса”, – говорится в сообщении.

Деньги, по информации следствия, предназначались замглавы Черниговской ОГА, который должен обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

“Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной цене. Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с чиновником”, – заявили в ГБР.

Чиновник и его сообщник задержаны. Им сообщили о подозрении по ч. 4. ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В ведомстве отметили, что стартовая цена комплекса гостиницы “Славянская” на берегу Десны в Новгород-Сиверском – более 26 млн грн без НДС.

Глава ОГА Анна Коваленко сообщила в Facebook 2 июня об увольнении задержанного чиновника.

“Согласование от Офиса президента об увольнении этого заместителя поступило раньше. Так что сегодня я подписала распоряжение об увольнении данного должностного лица”, – заявила она.

https://www.facebook.com/anna.kovalenko.399/posts/10225641006228863


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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