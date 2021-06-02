“Клоунесса сбежала из цирка”, “Обалденные ножки”. 48-летняя Наташа Королева надела ультрамини

“Спасибо всем друзьям, знакомым, коллегам и поклонникам за теплые поздравления. Нам с мамой очень приятно! Здоровья нам всем и счастья! Гармонии и благополучия! Удачи и любви!” – написала она.

Праздник певица провела в компании семьи и друзей. В ролике, в частности, запечатлены ее муж стриптизер Тарзан, сын – певец Архип Грек, мама Людмила Порывай, певец Стас Михайлов.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

2 июня Королева крупным планом продемонстрировала образ, в котором праздновала день рождения. Она предстала в коротком желтом платье с цветами и розовых туфлях.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Ноги очень красивые”, – отметила подписчица marusya9696.

“Клоунесса сбежала из цирка”, – написал dimalitvinov2007.

“Милашка. Обалденые ножки”, – отреагировал denisdj89.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Королева замужем за стриптизером Сергеем Глушко, от которого в 2002 году родила сына Архипа.

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