 

Обыски на коммунальном предприятии “ГИВЦ” связаны с умышленным уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах – ГФС

02.06.2021, 12:24, Новости дня
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Согласно материалам следствия, частная компания в 2019-2020 годы предоставляла телекоммуникационные услуги КП “ГИВЦ”. При этом указанное предприятие, используя бюджетные средства в сумме более 10 млн гривен, заказывало указанные услуги у предприятия с вероятными признаками фиктивности, утверждают в ГФС. 

Сейчас по адресу КП “ГИВЦ” проходят обыски, Госфискадьная служба рассчитывает обнаружить первичные финансовые документы и сведения об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

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Контекст:

Основателем коммунального предприятия “Главный информационно-вычислительный центр” является Киевская городская государственная администрация, имущество на правах собственности принадлежит Киевскому городскому совету. 

Как сообщал председатель ГФС Вадим Мельник, сотрудники ведомства расследуют девять уголовных производств по результатам обысков в КГГА. 

“Ориентировочные суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе досудебных расследований, нанесенный бюджету города Киева путем хищения средств, или государству путем уклонения от уплаты налогов составляют более 150 000 000 гривен. В уголовных процессах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделялись средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах  общины Киева, некоторые из которых имеют признаки фиктивности”, – цитирует прес-служба председателя ГФС. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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