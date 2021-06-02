 

Мнение: Гибель “IRIS Kharg”

02.06.2021, 12:20, Разное
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В ходе военно-морских учений Иран потерял корабль снабжение "IRIS Kharg".
На корабле вспыхнул пожар (причины пока неизвестны – можно предполагать как халатность, так и диверсию), который так и не смогли потушить, в результате чего он частично выгорел и затонул в Оманском проливе.
Экипаж с него заблаговременно сняли. Во время пожара на корабле пострадало 25 человек.
Сам корабль был самым крупным в Иранском флоте (примерно 18,5 тыс. тонн), хотя и одним из самых древних – его купили у Британии еще при шахе (заложили в 1977 году, но до иранских берегов он доплыл в 1984). Стоит напомнить, что в прошлом году иранцы по ошибке уничтожили https://colonelcassad.livejournal.com/5861115.html на учениях свой собственный корабль противокорабельной ракетой.

Источник: Colonel Cassad



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