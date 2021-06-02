Мнение: Союзник номер один

Пашинян посетил с визитом Францию. Несколько иносказательно, но сделав при этом крайне комплиментарное заявление об уровне отношений Франции и Армении, которое было интерпретировано, как признание Франции союзником номер один для Армении.

Это, конечно, только интерпретация – прямо такое заявление не прозвучало. Но то, что Армения ищет варианты уравновесить позиции России в Армении кем-то еще, факт. В целом армян можно понять – рассчитывать на Кремль в их ситуации было бы не самым здравым решением. Тем более, что все структуры, гарантирующие безопасность на постсоветском пространстве (вроде ОДКБ) оказались фейком. Деваться некуда, приходится искать решение на стороне.

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