 

Мнение: Союзник номер один

02.06.2021, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пашинян посетил с визитом Францию. Несколько иносказательно, но сделав при этом крайне комплиментарное заявление об уровне отношений Франции и Армении, которое было интерпретировано, как признание Франции союзником номер один для Армении.

Это, конечно, только интерпретация – прямо такое заявление не прозвучало. Но то, что Армения ищет варианты уравновесить позиции России в Армении кем-то еще, факт. В целом армян можно понять – рассчитывать на Кремль в их ситуации было бы не самым здравым решением. Тем более, что все структуры, гарантирующие безопасность на постсоветском пространстве (вроде ОДКБ) оказались фейком. Деваться некуда, приходится искать решение на стороне.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона “Сверхъестественного”

19.04 / Николай Попа и Руслан Табаров дадут интервью Маргарите Симоньян

12.12 / Мнение: В твоей комнате мы сделаем свою спальню

09.11 / Не оставляйте детей и семьи

05.02 / Мнение: 46 триллионов «на геополитику»

16.03 / Названы четыре вопроса, на которые наука не дает ответов

18.05 / 17 котиков и собак, которых наконец забрали из приюта, и теперь они обрели родной дом и заботливых хозяев

26.09 / Мнение: Навальный – гениальный актер?

20.05 / Умер бывший глава Пермской области

25.09 / Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика