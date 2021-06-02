Скандалы: Социальное богатство

Почему на фоне уменьшения доходов населения растет благосостояние соцработников Москвы

Согласно исследованию Credit Suisse, доходы россиян за время пандемии снизились в среднем на 24 процента. Но это доходы простых россиян. «Октагон» нашёл целую когорту чиновников, у которых за прошлый ковидный год зарплаты выросли аж на 20–30 процентов, до 250–350 тыс. рублей в месяц. И так уж совпало, что в обязанности именно этих чиновников входит забота о тех россиянах, у которых реальные доходы снизились или совсем пропали.

В Москве в настоящее время функционирует около сотни территориальных Центров социального обслуживания населения (ТЦСО). Когда-то это были всего лишь отделы социальной защиты, но сейчас это отдельные юрлица, государственные бюджетные учреждения, оказывающие как платные, так и бесплатные социальные услуги – в основном москвичам в возрасте.

Как выяснилось, оплачивается эта работа очень достойно – по крайней мере когда речь идёт о руководящем составе. Согласно опубликованным справкам на сайтах ТЦСО (по Трудовому кодексу директор и его заместители обязаны ежегодно декларировать свои доходы), в среднем директор социального центра зарабатывает более 300 тыс. рублей в месяц. Его заместители – 230–270 тыс. рублей.

Казалось бы, такими зарплатами можно гордиться. Но отчего-то справки о доходах пытаются спрятать.

Они публикуются в виде скриншотов (чтобы не индексировали поисковики), некоторые маскируют файлы, называя их не «Информация о средней зарплате», а, например, «ст. 349.5 ТК РФ» (ссылка на обязанность, прописанную в ТК РФ). Кое-кто, выложив данные за прошлый год, убирает с сайта информацию за другие периоды. Впрочем, директора некоторых ТЦСО – например, «Троицкий», «Южнопортовый» и «Марьино» – постеснялись публиковать эту информацию, нарушив требование закона. А регистрацию домена сайта ТЦСО «Алексеевский» местные работники забыли оплатить, и теперь его может выкупить любой желающий.

Некоторые, чтобы не шокировать случайных посетителей, публикуют эти сведения в виде диаграммы без указания конкретных цифр, например сотрудники ТЦСО «Бутово». Кое-кто вместо своего среднего дохода посчитал средний доход всего руководящего состава, чтобы как-то уменьшить итог (ТЦСО «Тимирязевский»). Впрочем, наиболее ярко своё отношение к этой обязанности выразила директор ТЦСО «Сокольники» Ольга Степанова, которая при средней зарплате в 338 тыс. рублей опубликовала на сайте документ с несколькими орфографическими ошибками в одном предложении.

Мы составили рейтинг самых обеспеченных социальных работников столицы. Все они – директора того или иного ГБУ.

Лидером нашего рейтинга стала руководитель центра «Ховрино» с зарплатой в 372 тыс. рублей в месяц. За год она увеличилась на 26 процентов. Впрочем, максимальный рост зарплаты был зафиксирован в Ново-Переделкино: у местного директора заработок увеличился на 37 процентов – до 313,5 тыс. рублей.

Мы пытались разговорить сотрудников ТЦСО, чтобы выяснить, почему такой серьёзный разрбос в доходах у чиновников одного ранга, занимающихся одним и тем же. Например, почему у одних зарплата выросла почти на 40 процентов, а у других – всего на 2 процента, почему в, казалось бы, элитарном районе «Арбат» директор социальной службы получает всего 252 тыс. рублей в месяц – значительно меньше, чем коллеги в менее престижных местах. Но прояснить ситуацию нам не удалось. Близкие к руководству сотрудники ТЦСО уверены, что всё-таки речь идёт не о начальнике какого-то отдела, а о директоре компании, пусть и государственной – поэтому такие высокие зарплаты вполне оправданы.

Столичный социолог, работающий в мэрии, по понятным причинам пожелавший остаться анонимным, объяснил доходы глав соцслужб.

– Задача руководителей ТЦСО не просто обеспечить качественные социальные услуги, но и суметь мобилизовать пожилой электорат прийти на выборы и проголосовать за нужного кандидата, – считает он.

«Поэтому доход директора складывается не только в зависимости от его эффективности как соцработника, но и умения дать нужный результат на выборах».

Именно для того, чтобы усилить коммуникацию между москвичами и социальными работниками, по его мнению, и была принята программа «Московское долголетие» (её как раз проводят ТЦСО), в рамках которой пенсионеры занимаются спортом и участвуют в различных кружках и клубах по интересам. А время от времени им устраивают бесплатные экскурсии по Москве, на которых наглядно показывают, как похорошела нерезиновая при действующей власти.

– Схема несложная: у социальных работников есть все контакты подопечных, у них уже сложились доверительные отношения, – продолжает собеседник «Октагона». – И в день выборов каждого клиента они обзванивают и приглашают прийти на избирательный участок. С известным результатом.

Кроме того, подавляющее большинство руководителей ТЦСО являются депутатами местных муниципальных советов и обеспечивают одобрение решений столичных властей на местах. А некоторые даже работают в территориальных избирательных комиссиях, так что имеют все возможности для проведения политики столичных властей на месте.

Выходит, что в Москве социальный работник – это не просто организатор социальной поддержки, но ещё и коллективный пропагандист и коллективный агитатор. За это и платят?

Тамара Карамазова