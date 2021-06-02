Володин: Принятый Думой закон защитит граждан от недобросовестных кредиторов

Документ вносит поправки в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Кредитору будет запрещено проставлять в договоре за заемщика отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.

Такие действия приводят к неприятным последствиям для заемщика. К примеру, он вынужден оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от услуги или самостоятельно выбрать страховщика, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

“Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов», — подчеркнул председатель ГД.

Володин напомнил, что депутаты приняли ряд законов по защите прав граждан на финансовом рынке. Микрофинансовые организации больше не могут выдавать займы под залог жилья, усилена ответственность за нарушения при взыскании задолженности.

Защищены и неквалифицированные инвесторы. Финансовые организации должны предоставлять полную и достоверную информацию об условиях договора и возможных рисках.

Ипотечного кредитования изменения тоже коснулись. Оказавшиеся в сложной ситуации люди могут оформить отсрочку по выплате жилищного кредита. Банк обязан объяснить отказ в предоставлении льготного периода, а заемщик может оспорить это решение в суде или в Центробанке.