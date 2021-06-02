 

Как копить деньги при низком доходе: советы финансиста

02.06.2021, 12:06, Разное
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Эксперт отметил, что сегодня главной ценностью в обществе является капитал. По словам Клопенко, если у человека нет сбережений, то он беззащитен как перед работодателем, так и перед экстренными обстоятельствами. В этой связи каждому россиянину важно знать, как копить деньги.

Клопенко порекомендовал ежемесячно откладывать небольшую сумму с доходов, например, 5%-10%. Специалист уточнил, что сумма не так важна, как постоянство накоплений. “Не делайте исключений: никогда не позволяйте себе откладывать меньше”, – заявил он в разговоре с агентством “Прайм”.

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group добавил, что если человек всерьез займется накоплением, то через некоторое время он заметит, что изъятые 5% или 10% никак не влияют на его уровень жизни. Тратить сбережения эксперт посоветовал только в экстренной ситуации.

Тем, кто хочет узнать, как копить деньги, следует также рассмотреть возможность открытия брокерского счета. Клопенко призвал россиян не лениться и потратить время на поиск безопасного способа долгосрочного инвестирования. Это могут быть индексные фонды или государственные облигации.

Ранее пенсионный консультант Сергей Звенигородский поведал, как копить деньги, чтобы старость была безбедной. По его словам, для этого нужно пользоваться услугами частных пенсионных фондов и страховых компаний.



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