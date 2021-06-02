Банки уровня $ 60 млн долга от Goldman Sachs на расширение парка скутеров

Базирующаяся в Берлине компания Tier Mobility собрала 60 миллионов долларов, чтобы помочь компании, производящей электронные скутеры, расширить свой парк и сеть станций зарядки аккумуляторов в 2021 году.

Средства, которые поступают от инвестиционно-банковской компании Goldman Sachs, поступают всего через несколько недель после того, как Tier вместе с Lime and Dott получил разрешение на пилотирование лондонского электронного скутера. В связи с появлением на горизонте крупного нового города и намеками на планы дальнейшего расширения, Tier потребуются значительные авансовые инвестиции, чтобы покрыть все, от заказов флота до местных складов и новых команд.

В ноябре Tier также закрыл раунд финансирования серии C на сумму 250 миллионов долларов, возглавляемый SoftBank Vision Fund 2. Последние фонды — это финансирование под залог активов, что означает, что Goldman Sachs по сути предоставляет Tier ссуду, обеспеченную одним из активов компании, наверное это скутеры. Компания Tier не ответила на запрос о подробностях кредита.

«Размер этой хорошо масштабируемой кредитной линии, обеспеченной активами, — это первая революция в сфере микромобильности, ускоряющая наше расширение и укрепляющая наше лидерство на рынке Европы», — сказал Алекс Гейер, главный финансовый директор Tier. «Этот механизм использует наше недавнее увеличение капитала и будет способствовать нашему эффективному росту капитала».

Помимо Лондона, за последний год Tier добавил в свой список желанные города Дубай и Париж. Он доступен в более чем 100 городах 12 стран Европы и Ближнего Востока. С новым капиталом Tier планирует расширить свое международное присутствие и инвестировать в свой мультимодальный парк, добавив к этому велосипеды и мопеды.

Финансирование при поддержке Goldman Sachs также позволит Tier расширить свою сеть Tier Energy Network, предприятие по размещению станций зарядки аккумуляторов в розничных магазинах по всей зоне покрытия. Энергетическая сеть обеспечит структуру стимулов для райдеров, чтобы они потратили минуту в конце поездки, чтобы поменять батарею скутера и заработать бесплатный кредит, в то время как магазины могут наслаждаться дополнительным пешеходным движением.

«Даже в условиях глобальной пандемии TIER имеет подтвержденный послужной список прибыльной экономики единицы и долговечности активов», — сказал Бен Пейн, управляющий директор Goldman Tier, в заявлении. «Мы рады помочь европейскому лидеру распространить устойчивую мобильность на большее количество людей по всему миру».

—