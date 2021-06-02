МИД оценил информацию о возможном пересмотре Суданом соглашения по военной базе

Москва изучает информацию о возможном пересмотре Суданом соглашения по военной базе на Красном море, сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Изучаем, конечно», – цитирует РИА «Новости» Богданова.

Ранее начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн объявил о намерении пересмотреть решение в связи с тем, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.

В начале декабря РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.