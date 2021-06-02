Россияне приобрели детских путевок с кешбэком на 1,3 млрд рублей

Объем средств, на которые россияне приобрели детские путевки с кешбэком, составил 1,3 млрд рублей за неделю, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова в интервью программе «Поздняков» на НТВ, что «за неделю 43 тыс. путевок в детские лагеря уже куплено родителями на 1,3 млрд рублей», передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что не менее 300 тыс. детей смогут по этой мере поддержки съездить отдохнуть в детском лагере», – добавила она.

Отмечается, что уровень спроса на детский туристический кешбэк в 2021 году оказался в 2-2,5 раза выше, чем на стандартный туристический кешбэк годом ранее.

«Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», – добавила Догузова.

Она рассказала также, что на программу туристического кешбэка в рамках национального проекта по туризму со следующего года планируется ежегодно выделять по 5 млрд рублей, «у нас он как системная мера поддержки заложен в национальном проекте до 2024 года».

Ранее Догузова заявила, что ведомство готово выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной. После глава правительства Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки подготовить документы для расширения программы детского туристического кешбэка.