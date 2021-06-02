 

Попова заявила о нехватке специалистов по биологической безопасности

02.06.2021, 11:40, Новости дня
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Пандемия выявила в РФ нехватку кадров в области биологической безопасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Еще один урок пандемии – это недостаток медицинских кадров, компетентных в вопросах биологической безопасности. Для повышения качества подготовки мы планируем внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности», – передает ТАСС слова Поповой на заседании Совета Федерации в среду.

Так, по ее словам, два новых центра подготовки медиков, специализирующихсяна биобезопасности, планируется создать к 2030 году в России. «К 2030 году планируется создать 2 новых Центра подготовки, и более 20 тысяч специалистов пройдут обучение», – передает РИА «Новости» слова Поповой.

Ранее Попова сравнила готовность здравоохранения к пандемии на Западе и в СНГ. 



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