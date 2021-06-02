Правильно подобранная, она может улучшить любой образ: как вписать трендовую летнюю обувь в свой гардероб

Обувь всегда была и остается одним из главных элементов женщины при создании идеального образа. В этом сезоне в тренде практичный стиль, который создает комфорт ее обладателю. Выбор большой: здесь и каблуки, и сплошная платформа, и даже домашние тапочки.

Новинки обуви для женщин сезона весна-лето 2021 года

В наступившем сезоне у дам огромный выбор фасонов обуви. Задача специалистов моды была создать максимальный комфорт для обладательниц этого аксессуара.

Это оригинальная обувь из прошлого века, платформа, небольшие каблуки, квадратный и острый нос модели, босоножки на плоском ходу и другие. Актуальными стали даже домашние тапочки после их преображения, в которых можно выйти в город.

Модные тренды летнего сезона

Лето – такая пора, когда можно проводить эксперименты с разными стилями обуви. Модельеры отмечают самые модные фасоны туфель этого сезона. К ним относятся следующие варианты моделей:

Босоножки с узкими ремешками, разными перемычками и переплетами. Самым главным трендом года является нос квадратной формы как на толстом, так и на тонком каблуке, высоком и низком. Укороченные брюки и джинсы смотрятся элегантно в сочетании с такой обувью, легкими платьями и юбками средней длины.Удобные босоножки на высокой платформе. Это комфортная, удобная и практичная вещь. Она стала уже классикой. Ее можно надеть и в жаркую погоду, и на зимнюю вечеринку.Остроносые туфли с различным дизайном, яркие, с удобным высоким и низким каблуком. Они хорошо смотрятся с нарядами из легких тканей, комбинезонами и джинсами.Спортивные босоножки на танкетке, элегантные и стильные. Такая модель подойдет людям, которые активно занимаются физкультурой. Они очень удобные, годятся для повседневной носки, отдыха и прогулок. Идеально сочетается такая обувь с юбками, брюками и платьями.Новинкой года являются вьетнамки. Они подойдут не только для пляжа. Их можно носить с футболками и джинсами, деловыми костюмами и нарядными платьями.Элегантные босоножки для вечерних мероприятий. Они могут быть на высоком каблуке с различным дизайном и множеством переплетений, которые всегда украсят модных барышень.Модные шлепки, удобные и элегантные. В моде как на удобном каблуке, так и на низком ходу, а также на сплошной платформе. Модельеры потрудились над дизайном. Их можно носить не только дома.

Предпочтение все же отдается обуви на низком каблуке. Она менее безопасна и более удобна.

Цвет и оттенки обуви

В коллекции обуви имеется много вариантов изделий. Все зависит от предпочтения человека и его настроения. Классический черный и белый цвета традиционно остаются главными. В то же время можно встретить немало ярких вариантов туфель, которые украсят любой наряд.

В моде розовый цвет, красный и бордовый станут оригинальным дополнением к наряду. Можно выбрать босоножки бежевого или коричневого оттенка. Голубой, желтый, зеленый привлечет внимание окружающих. Новомодной становится обувь, которая украшена цветами, вышивкой или разными окантовками.

Покупка модной обуви может преобразить любой образ и придать настроение дамам. А правильное сочетание этого аксессуара с другими нарядами сделает женщину элегантной и неотразимой.