Техника скинни-ролла и другие эффектные и стильные способы подвернуть длинные джинсы

Подвороты на джинсах – это не только модный элемент, но и способ уменьшить длину штанин. Этот смелый прием используется часто, поскольку манжеты – это практично и стильно. Подвернуть джинсы можно разными способами.

Один загиб

Это самый простой спсособ укоротить штанины. Нужно всего лишь загнуть джинсы наверх примерно на 3 см и немного пригладить рукой линию сгиба. Выглядит такая манжета очень аккуратно.

Двойной загиб

Чтобы сделать двойной подворот, нужно загнуть штанины примерно на 3-4 см, пригладить линию сгиба, затем повторить действие. Важно делать манжеты одинаковыми и аккуратными, чтобы они выглядели максимально красиво.

Техника скинни-ролла

Заключается она в создании небольшого загиба, ширина которого составляет около 1,5 см. Сначала нужно отвернуть штанину на ширину подгибки низа, затем повторить действие и слегка потянуть низ штанин в ширину, чтобы зафиксировать манжету. Такой прием подходит для облегающих моделей джинсов. Загиб получается довольно тугим.

Для бойфрендов

Для такого фасона подходит “небрежный” способ подворачивания, при котором манжета получается объемной. Низ штанин закручивают без приглаживания линии сгиба, делая двойной отворот. Такой загиб на бойфрендах, особенно рваных, смотрится весьма органично, образ получается непринужденным.

Широкие манжеты

Можно сдлать очень широкие отвороты. Такой способ подходит для джинсов с прямыми штанинами. Можно загнуть джинсы на 5 см и более. Если материал очень плотный, лучше сделать один широкий отворот.

Советы

Джинсы с подворотами подходят не всем. Невысоким женщинам лучше отказаться от такого приема, поскольку манжеты зрительно еще больше укорачивают силуэт. Не стоит прибегать к такому способу обладательницам грушевидной фигуры – подвернутые джинсы визуально увеличивают и без того объемные формы.

Также не подходит техника подворотов для расклешенных джинсов – манжеты в этом случае будут выглядеть крайне нелепо.