 

Диетолог Белоусова назвала полезные свойства шоколада

02.06.2021, 11:28, Разное
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Врач-диетолог Анна Белоусова пояснила о полезных свойствах какао и шоколада. Эти продукты помогают справиться со стрессом и депрессией.
Нередко, чтобы выйти из состояния депрессии, люди покупают дорогостоящие препараты. Однако нормализовать эмоциональный фон могут помочь обычные продукты. По словам Белоусовой, какао и шоколад являются популярными антидепрессантами. В них содержится аминокислота триптофан, которую считают для необходимо для выработки гормона радости – серотонина.

Шоколад и какао оказывают позитивное воздействие на сексуальную жизнь человека, который их употребляет. Кроме того, продукты являются хорошими антиоксидантными. В них присутствует теобромин, который поддерживает в нормальном состоянии сосуды.

Источник: tvzvezda.ru



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