“Жарко”. Каменских в платье с огромными разрезами широко развела ноги перед камерой

“Женская сила”, – написала она.

Певица позировала сидя, широко разведя ноги в стороны. Образ она дополнила мюли на каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики отреагировали на фото.

“Жарко”, – прокомментировала beautiful.beds.

“Сексуально”, – отметил antonpadalica.

Образ, в котором предстала Каменских, она использовала в клипе на трек “Красное вино”.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

—