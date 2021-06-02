“Жарко”. Каменских в платье с огромными разрезами широко развела ноги перед камерой
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“Женская сила”, – написала она.
Певица позировала сидя, широко разведя ноги в стороны. Образ она дополнила мюли на каблуках.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Жарко”, – прокомментировала beautiful.beds.
“Сексуально”, – отметил antonpadalica.
Образ, в котором предстала Каменских, она использовала в клипе на трек “Красное вино”.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.
Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
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